Названы претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

На звание лучшего претендуют нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Напомним, в матче с «Валенсией» Ляказетт оформил дубль, а еще один мяч провел Обамеянг. Лофтус-Чик в матче с «Айнтрахтом» записал себе в актив голевую передачу, а голкипер Кевин Трапп пропустил один гол, совершив четыре сэйва.

«Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью — 1:1. 0