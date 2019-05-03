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    Названы претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

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    УЕФА назвал имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    На звание лучшего претендуют нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

    Напомним, в матче с «Валенсией» Ляказетт оформил дубль, а еще один мяч провел Обамеянг. Лофтус-Чик в матче с «Айнтрахтом» записал себе в актив голевую передачу, а голкипер Кевин Трапп пропустил один гол, совершив четыре сэйва.

    «Арсенал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью — 1:1. 0

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