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    Башкиров: «Рубин» победил «Оренбург» за счет терпения и характера

    Рубин Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Хавбек «Рубина» Евгений Башкиров дал комментарий после матча с «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ (2:0).

    Евгений Башкиров
    Евгений Башкиров

    «Я доволен. Победить, мне кажется, удалось за счет командных действий, за счет терпения и характера.

    Гол не засчитали на меня? Уже в курсе, не имеет значения (после окончания игры РПЛ сообщила о том, что гол все-таки записали на Башкирова — прим. LiveSport.ru).

    Сказалась напористость всей команды. Мне кажется, мы очень хотели забить, чтобы переломить ход игры, потому что немножко от обороны играли первые минут тридцать.

    Забили, и это дало порыв, на второй тайм в том числе, а второй гол стал очень важным. Что касается того, был ли пенальти, то я эпизод не видел», — цитирует игрока Sport24.ru. 0

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