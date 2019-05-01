Полузащитник «Севильи» дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитникпропустит остаток сезона из-за дисквалификации, сообщает Marca.

Аргентинский футболист наказан за грубую игру в матче 35-го тура с «Жироной» (0:1). Судья встречи Гонсалес Гонсалес указал в протоколе, что Банега ударил соперника обеими ногами в грудь после остановки игры. КДК чемпионата Испании отстранил 30-летнего футболиста на четыре матча.

Таким образом, Банега пропустит оставшиеся три матча текущего чемпионата, а также не сыграет в первом туре следующего сезона.

В текущем розыгрыше Примеры он провел 32 поединка, забил три гола и отдал четыре ассиста.

В турнирной таблице Примеры «Севилья» после 35-ти матчей с 55 очками занимает пятое место. 0