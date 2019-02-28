Возвращение Суареса, нереальный Винисиус и трансформация «Барселоны»

1. Луис Суарес снова на коне

До прошлых выходных Луис Суарес был в плохой форме. Лишь один гол в девяти матчах и целый ряд игр, в которых он выглядел истощенным и вышедшим из-под контроля. Но затем он забил красивый гол в игре с «Севильей» и появилась мысль, что это может подстегнуть его.

В первые 50 минут матча против «Реала» Суарес выглядел так же, как совсем недавно. Он просто не играл хорошо. Казалось, что если он останется на поле, то это может дорого обойтись «Барселоне». Но затем Усман Дембеле отдал прекрасный пас, а уругваец блестящим ударом вонзил мяч под штангу, не оставив шансов Кейлору Навасу.

Луис Суарес twitter.com/fcbarcelona

Этот гол открыл счет в матче, а через 19 минут Суарес оформил дубль — уругваец опередил двух защитников и практически занес мяч в ворота, замкнув прострел Дембеле, теперь уже с правого фланга.

Не прошло и пяти минут, а Суарес уже в контратаке «Барсы» заработал пенальти после фола Каземиро. Нападающий поднялся с газона и в третий раз огорчил Наваса восхитительной «паненкой». Этот гол стал для него одиннадцатым в четырнадцати «класико». Теперь можно говорить, что Луис Суарес снова на коне.

2. Винисиус — юный «Флэш»

Скорость — очень интересная штука. Когда игрок сильнее своего противника, то это легко понять визуально. Даже если игрок меньших размеров обгоняет более крупного футболиста, наш разум может воспринять это. Но когда по-настоящему быстрый игрок начинает ускоряться — это выглядит невозможным.

Винисиус Жуниор как раз такой игрок. Бразилец просто захватывает дух. С мячом в ногах он еще сыроват, что неудивительно для 18-летнего игрока. Он может похвастаться игровым интеллектом, но также у него бывают моменты технического сбоя. Но когда он бежит с мячом — это нечто.

Винисиус Жуниор twitter.com/realmadrid

Невозможно не заметить этого. Винисиус просто невероятно быстр. Более того, он может ускориться в мгновение ока. В этом матче он неоднократно разрывал «Барселону» на куски своим ужасающим темпом. Никто из «блаугранас» не мог угнаться за ним. Всякий раз, когда Винисиус получал мяч, это сопровождалось шумом на «Бернабеу».

Единственный минус и причина, по которой он пока лишь юный «Флэш», а не полноценный The Flash, заключается в том, что его технические огрехи постоянно мешали ему в этой встрече. Он упустил бесчисленные шансы после того, как сам же проделал большой объем работы, чтобы эти шансы создать.

3. Усман Дембеле делает разницу

Костяк «Барселоны», безусловно, легендарен. Но также он довольно возрастной, и ему не хватает скорости. Если не брать в расчет обоих фулл-бэков, единственный игрок атаки, который отличается регулярной скоростью — это Усман Дембеле. Он тот, кто может совершать резкие рывки, которые ранее редко можно было увидеть у «Барсы».

Это огромная ноша, но француз, кажется, чувствует себя непринужденно. Даже в этом матче, когда самым ярким игроком был Винициус, который постоянно использовал скорость, чтобы напрягать защитников «Барселоны». Дембеле никогда не чувствовал необходимости «соревноваться» или пытаться унизить «сливочных» своим темпом. Он просто дожидался подходящих моментов, чтобы ужалить, как змея.

Усман Дембеле twitter.com/fcbarcelona

Забеги Дембеле привели к первым двум голам «Барселоны». Француз дважды нашел Суареса, чтобы уругваец отправил мяч в сетку. После того, как игра открылась, Дембеле мог записать себе в актив еще больше результативных действий, но сейчас он настолько важен для «Барселоны», что Вальверде снял его с игры, чтобы приберечь для следующего матча.

4. Королевская игра Регилона

Марсело — один из самых восхитительных левых защитников, которые когда-либо играли в футбол. Бразилец, за игрой которого приятно наблюдать, был одним из ключевых элементов успеха «Реала» в последние годы. Но его время прошло.

Форма Марсело в этом сезоне была проблемой для «Реала». Он был катастрофически плох в обороне, и он больше не делает достаточно в атаке, чтобы компенсировать разницу. Единственная причина, по которой он оставался конкурентным, заключалась в том, что замена для него, Серхио Регилон, была весьма среднего уровня.

Серхио Регилон as.com

Но не в этом матче. 22-летний выпускник клубной академии «Реала» просто царствовал на поле. Он солидно действовал в обороне и яростно атаковал. Весь матч он бомбил вдоль боковой линии, обеспечивая для «Реала» ширину. Он отлично подавал в штрафную и у него даже был один из лучших шансов «сливочных» в этом поединке, когда он не забил головой.

5. «Барселона» может превратиться из скучной в блестящую

Нетрудно понять, почему многие называют «Барселону» Эрнесто Вальверде скучной. Они играют с той же эффективностью, что и в прошлом сезоне. Но теперь команда напичкана талантами в атаке. И игра «Барсы» вызывает разочарование. Более того, Вальверде регулярно делает такие вещи, как выход в основе одновременно Ивана Ракитича, Серхио Бускетса и Серджи Роберто. Это приводит к тому, что полузащита двигает мяч без остроты, и сдерживать ее очень просто, располагаясь в две линии по четыре человека.

Эрнесто Вальверде twitter.com/fcbarcelona

По сути, если Лео Месси, Усман Дембеле, Луис Суарес, или, как ни странно, Хорди Альба, не делают чего-то особенного, игра может завершиться со счетом 0:0. В матче против «Реала» трое из четырех вышеупомянутых участвовали в забитых голах. А несколькими днями ранее Месси оформил хет-трик в поединке против «Севильи».

Но у этой скучной «Барсы» в состав только что вернулся после травмы Артур. Бразилец — замечательный полузащитник, который больше способствует продвижению мяча вперед. Кроме того, в оборону вернулся Самюэль Умтити. Он снова здоров и может прикрывать как Альбу, так и Пике, что является еще одним фактором, который позволит Вальверде передвинуть свою линию обороны повыше.

Соедините это с отличной формой Дембеле, возвращением к форме Суареса, а также с вечным гением Месси, и «Барселона» Вальверде, возможно, сможет стать той самой блестящей командой, которую все так сильно жаждут видеть. Если это произойдет, это будет плохой новостью для всей остальной Европы, а также для «Реала», которому в субботу вновь предстоит столкнуться с каталонцами. 0