Трансферный дайджест. 19-25 февраля

Хавьер Пасторе

«Рома», полузащитник, 29 лет

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе привлек внимание петербургского «Зенита». Об этом пишут журналисты Calciomercatoweb.

«Сине-бело-голубые» были готовы подписать 29-летнего аргентинца зимой, но проблема в том, что он сам сомневался в целесообразности переезда в Россию.

Пасторе решил остаться в «Роме» до лета, и лишь после этого думать о дальнейших перспективах.

Учитывая нежелание игрока менять обстановку зимой, очевидно, что его летний трансфер в «Зенит» тоже маловероятен.

Наш прогноз: «Рома».

Якоб Глеснес

«Стремсгодсет», защитник, 24 года

Якоб Глеснес godset.no

В конце января норвежские СМИ только и говорили, что о возможном переходе защитника «Стремсгодсета» Якоба Глеснеса в ЦСКА. В последние же дни портал Sportshjornet распространил информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива» и «Краснодара».

Отмечалось, что оба клуба РПЛ согласовали с норвежским клубом сумму трансфера, поэтому оставалось лишь дождаться решения игрока.

Впрочем, время шло, а дополнительной информации не появлялось, пока «Стремсгодсет» не объявил о продлении контракта со своим капитаном до 2020 года.

Раз уж Глеснес пошел на продление соглашения, выходит так, что в уходе он не заинтересован, так что ждать его в России точно не стоит.

Наш прогноз: «Стремсгодсет».

Иван Ракитич

«Барселона», полузащитник, 30 лет

Иван Ракитич goal.com

Не так давно в Европе закрылось зимнее трансферное окно, а слухи о скором уходе Ивана Ракитича из «Барселоны» продолжают поступать.

30-летним хорватом, как пишет La Gazzetta dello Sport, активно интересуется миланский «Интер», который, вероятно, согласится заплатить «сине-гранатовым» 40 миллионов евро плюс бонусы.

Более того, «нерадзурри» ведут переговоры с агентом Ракитича об условиях личного договора, предлагая хорвату трехлетний контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро, что на один миллион больше оклада в «Барселоне».

Говорят, что конкуренцию «Интеру» могут составить «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но пока все указывает на то, что летом хавбек все же переедет в Милан. За этой историей нужно пристально следить.

Наш прогноз: «Интер».

Лука Йович

«Айнтрахт», нападающий, 21 год

Лука Йович goal.com

Сербский форвард Лука Йович в текущем сезоне Бундеслиги забил 15 голов. С этим показателем он возглавляет гонку бомбардиров, поэтому не стоит удивляться тому факту, что за ним следят скауты многих ведущих клубов Европы.

Пару недель назад всплыло имя «Барселоны», включившей Йовича в список трех потенциальных новичков на межсезонье.

Несколько же дней назад журналистам Bild стало известно, что серб может быть интересен мюнхенской «Баварией», которую тренирует экс-наставник «Айнтрахта» Нико Ковач.

Проблема заключается в том, что каталонцы уже согласовали условия возможного трансфера, тогда как мюнхенцы пока даже не начинали переговоров.

Предполагается, что «Айнтрахт» просит за перспективного форварда 50 миллионов евро. Эта сумма может стать проблемой для «Барселоны», которая, рискует не вписаться в рамки финансового фейр-плей.

Наш прогноз: топ-клуб Европы.

Уолс

«Сан-Паулу», защитник, 20 лет

Уолс yahoo.com

Как известно, несколько дней назад провалились переговоры ЦСКА по трансферу полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.

Бразилец, который фактически находился на пути в Россию, был вынужден вернуться на родину после того, как клубы не договорились о сумме трансфера.

И вот через некоторое время после этого Yahoo Esportes пишет о том, что «армейцы» интересуются защитником «Сан-Паулу» Уолсом.

Московский клуб начал переговоры по 20-летнему бразильцу и узнал, что «Сан-Паулу» хочет за него 15 миллионов евро.

Для ЦСКА, как нам кажется, эта сумма является непозволительной в данном случае, поэтому Уолс пока продолжит радовать своей игрой лишь бразильскую публику.

Наш прогноз: «Сан-Паулу».

Диего Годин

«Атлетико», защитник, 33 года

Диего Годин goal.com

Диего Годин уже так давно выступает за «Атлетико», что просто невозможно представить его в футболке другого клуба. Однако нынешние условия диктуют новые условия, при которых «матрасники» не смогут удержать 33-летнего ветерана с истекающим контрактом.

Ранее сообщалось, что уругваец прошел медицинское обследование для миланского «Интера», к которому и присоединится летом.

На минувшей неделе гендиректор «нерадзурри» Беппе Маротта подтвердил твердость намерений по трансферу Година, ставшего лучшим игроком недели в Лиге чемпионов благодаря голу в ворота «Ювентуса».

Беппе Маротта Генеральный директор «Интера» Было приятно увидеть, что Годин забил. Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии. Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе.

У нас нет причин для того, чтобы не верить Маротте, поэтому ждем, когда Годин будет блистать в Серии А.

Наш прогноз: «Интер».

Фелипе Луис

«Атлетико», защитник, 33 года

Фелипе Луис uol.com.br

Еще один ветеран «Атлетико» — Фелипе Луис — тоже задумывается о поиске нового клуба. Это стало понятным после того, как в начале января он отклонил очередное предложение «матрасников» по новому контракту.

Луис — немолодой футболист, и все же претендентов на него хватает, в том числе и среди европейских грандов.

Первой на очереди является «Барселона», которой нужен сменщик для Жорди Альбы, пишет издание Mundo Deportivo.

Оптимизма добавляет то, что сам Луис неоднократно позитивно высказывался в отношении «Барселоны», то есть готов перейти в состав прямого конкурента «Атлетико».

Ранее сообщалось об интересе к Луису со стороны «Интера», «Милана» и «Ювентуса», но, похоже, у них появился более серьезный конкурент.

Наш прогноз: «Барселона».

Марсело

«Реал», защитник, 30 лет

Марсело as.com

Защитник «Реала» Марсело, которым уже давно интересуются «Ювентус», на минувшей неделе провел встречу с руководством мадридского клуба.

На этой встрече стороны обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества, которые пока выглядят туманно.

Официальных комментариев по ее итогам не последовало, но Telemadrid стало известно, что Марсело прямо заявил о желании уйти и перейти в «Ювентус», где он сможет вновь играть со своим другом Криштиану Роналду.

Таким образом, «Реал», как нам кажется, не станет силой удерживать бразильца в своем составе, а будет думать о том, как обменять его на Алекса Сандро.

Наш прогноз: «Ювентус». 0