Дюков во главе РФС. Популизм или светлое будущее?

В конце 2017 года стало известно, что Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС. Почти сразу же исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, а 22 февраля Александр Дюков, покинувший пост председателя совета директоров «Зенита», оказался единственным кандидатом на полноценную роль и выиграл «выборы».

Болельщик «Зенита», мечтавший о Сарри

«Дюков работал президентом "Зенита" почти 10 лет (с марта 2008-го по май 2017-го). За это время клуб собрал все главные титулы: трижды становился чемпионом России, дважды победил в Кубке, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Дюков рассказывал, что начал болеть за клуб, когда ему еще было 3-4 года. В 1974-м он впервые пошел на стадион: "Зенит" сыграл 1:1 с "Шахтером" в Высшей лиге СССР. "С тех пор регулярно хожу на 'Зенит', стараюсь не пропускать интересные матчи в России и Европе".

Он и сам играет в футбол. "Был такой клуб 'Импульс', — рассказывал Дюков 'Смене' в 2008-м. — Но дело в том, что параллельно я еще занимался и фехтованием, причем достаточно серьезно. И настал момент, когда пришлось делать выбор. Тогда я выбрал фехтование. Но в футбол при этом продолжал играть — и в школе, и в институте. И играю в него до сих пор".

Дюков сразу обозначил, что результаты "Зенита" — далеко не все, на чем он будет зациклен. "Мы все-таки еще находимся в начале пути по построению клуба европейского уровня. Ведущие европейские клубы первой двадцатки — это не только сильные команды, но еще и вместительные комфортные стадионы, современные учебно-тренировочные комплексы, собственные академии, глобальные бренды, высокая финансовая устойчивость, способность обеспечивать поступления, достаточные для финансирования расходов по содержанию команд".

В 2016-м Дюкова избрали главой комитета развития футбола РФС. Тогда же он сказал, что хочет увидеть "Зенит" в топ-10 лучших клубов Европы. В мае 2017-го президентом "Зенита" назначили Сергея Фурсенко, однако Дюков сохранил влияние, так как остался председателем совета директоров. "Организую работу совета директоров, участвую в принятии решений по стратегическим вопросам развития клуба", — объяснил Дюков Forbes.

Тогда же Forbes впервые включил Дюкова в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, а весной 2018-го оценил его состояние в сумму около 500 млн долларов (191-е место).

Последние его инициативы в "Зените" — приглашение спортивного директора Хавьера Рибалты, переговоры с Маурицио Сарри и контракт Сергею Семаку — вместе с Миллером они переубедили Сергея Фурсенко, который был против», — рассказывает блогер Sports.ru Вадим Кораблев.

Александр Дюков Новый президент РФС Первые шаги и решения обсуждались на оперативном заседании исполкома РФС, которое состоялось сразу после окончания конференции. Это и кадровые вопросы, и решения по составу комитетов и комиссий, и вопрос формирования бюджета, связанный с его доходной частью, то есть с поиском новых спонсоров. Необходимо приступать к реализации проектов по развитию отечественного футбола. Количество вопросов и решений, которые необходимо принять в самое ближайшее время по этим вопросам, очень значительно.

Совсем один

Дюков оказался единственным кандидатом rfs.ru

«Конференции РФС — место, где постоянно случается что-то огненное. То Валерий Газзаев пообещает миллионы за телеправа. То ОМОН прилетит задерживать Александра Шпрыгина. То выборы затянутся на целый день, потому что считать приходится по бюллетеням. И всё это в окружении главных спикеров.

На этот раз всем было понятно, что будет предсказуемо и скучно. Конференция внеочередная, но кандидат на пост президента один. Кандидат не опоздал, приехал незадолго до запланированного начала. Делегаты кандидата приветствовали, улыбались ему и жали руку», — пишет корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

«Сначала Александр Валерьевич честно представил свою предвыборную программу с игроками сборной России на первом слайде. Национальной командой в итоге выступление и закончилось — названа цель быть в десятке лучших сборных по рейтингу ФИФА, и в шестёрке — по версии УЕФА. До этого Дюков долго рассказывал о детском футболе и необходимости его развивать. В целом не звучало никаких революционных слоганов и обещаний. Всё максимально корректно и спокойно. Делегаты слушали и кивали головами.

Проголосовали в едином порыве, как и планировалось. Дальше на автомате так же выбрали состав исполкома, в который вернулись Сергей Галицкий, Леонид Федун и Евгений Гинер».

Новый руководитель прислушивается к регионам

«Без десяти минут — примерно столько занял спич у трибуны — президент РФС Александр Дюков изложил свою программу. Главные тезисы были такими:

— Влияние РФС на успехи российских команд не безгранично. Ведущие клубы России уже успешно выступают в Европе, но стране по-прежнему необходимо создать экономически стабильную систему футбола.

— Необходимо стимулировать частных инвесторов, давать им преференции. Благодаря инвестициям извне нужно превратить футбол в шоу для зрителей. Только в этом случае возможен коммерческий успех.

— Стадионы способны стать центрами притяжения, где люди могут проводить больше времени.

— 50-е место сборной России в рейтинге ФИФА никого не устраивает. Команда должна войти в десятку по версии ФИФА и быть пятой-шестой сборной Европы. Это возможно только в случае улучшений системы российского футбола.

— Структура РФС должна быть изменена и адаптирована, чтобы выполнить все задачи стратегии развития российского футбола до 2030 года.

— Больше вопросов должно уделяться регионам.

— Очень важно внедрить в российский футбол цифровые технологии. Необходимо создать единую информационно-аналитическую систему РФС, где будут храниться данные о всех игроках, тренерах и прочих футбольных специалистах.

Известно, что Дюков проехал полстраны и выслушал региональные союзы еще до того, как стал президентом. И после кандидата в президенты как раз выступили регионы. Представители из Ульяновской и Астраханской областей заранее пожелали удачи Дюкову в нелегком деле и завершили программу заседания», — отметил Констиантин Кринский из «Советского спорта».

Михаил Дегтярев Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Валерьевич — человек, знающий футбол. Он декларирует правильные вещи в части развития детско-юношеского футбола, строительства инфраструктуры, модернизации футбольного образования. Я также надеюсь, что и профессиональный футбол, и наша главная команда — сборная России сделают при новом руководстве качественный шаг вперед, а наследие ЧМ по футболу 2018 года будет использоваться максимально эффективно.

Популяризация футбола среди молодежи — главная задача

Любительский футбол нуждается в поддержке rfs.ru

«Стратегической задачей РФС является развитие массового футбола. Нам нужно стимулировать интерес к игре, а для этого нужен дворовый, уличный футбол, который потерял популярность среди молодежи. Развивая любительский и массовый футбол, мы сможем расширить охват при поиске талантов. Это стратегическая задача РФС», — заявил Дюков.

«Что ж, задача интересная и правильная, но самая трудновыполнимая из всех. Как популяризовать футбол в массах? Недостаточно просто повесить два десятка баннеров и построить пару коробок, нужно в буквальном смысле стучаться в квартиры. Речами, сказанными с высоких трибун в конференц-залах ничего не изменить, нужно начинать с низов, искать энтузиастов на местах, вплоть до развития сети "футбольных провокаторов", которые будут находить для людей стимулы оторваться от экранов и провести время с футбольным мячом.

Я бы даже оптимистично сказал, что при правильном подходе и большом терпении реально добиться результатов. Например, сейчас не стоит проблема коммуникации: в каждой уважающей себя организации или жилом комплексе обязательно имеется чат и много страдающих от безделья людей. Почему бы не попытаться занять их футболом? Только для этого предварительно должны быть созданы условия в пешей доступности. Я вообще ни капли не шучу: закостенелое и утонувшее в недрах интернета общество можно расшевелить только активными действиями.

Если РФС и его новый президент хотят достичь своей цели и "сделать футбол снова великим" в России, то, во-первых, футбол должен стать доступным для всех. Обувь и мяч себе могут позволить все, а вот ездить на другой конец города, да еще и платить за аренду площадки — далеко не каждый. Кроме того, есть масса мальчишек и молодых людей, которые бы и сыграли с удовольствием, но их останавливает отсутствие компании. Если какой-нибудь "участковый по спорту" возьмется наладить коммуникацию между желающими, это может серьезно помочь.

И здесь мы приходим ко второму обязательному условию популяризации футбола: на первом шаге нужно сделать футбол доступным, а на следующем — рассказать об этой доступности людям. Здесь пригодится и реклама, и волонтеры на местах, да хоть холодные звонки — лишь бы общество получило информацию и почувствовало "движуху" вокруг футбола. Процесс небыстрый и нелегкий, но футбол должен выйти из кабинетов, стать наглым, смелым и привлекательным, чтобы вернуть себе популярность среди молодежи. Услышит ли Александр Валерьевич в "верхах" эти призывы от "низов"? Примет ли он их к сведению? Или "там" как всегда лучше знают, что нужно нам?», — задал риторический вопрос автор Soccer.ru Александр Чистяков. 0