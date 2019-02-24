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    Аленичев: Думаю, Джанаев может помочь «Енисею»

    Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что клуб интересуется вратарем Сосланом Джанаевым.

    Дмитрий Аленичев
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    Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному соглашению сторон.

    «Джанаев очень квалифицированный вратарь, у него не было игровой практики в конце года, но, думаю, он может нам помочь. Мы им интересуемся», — цитирует Аленичева РИА «Новости».

    Джанаев выступал за «Рубин» с июля 2017 года. За полтора сезона он провел за команду 23 матча (восемь из них — «на ноль») и пропустил 17 голов.

    В нынешнем чемпионате России он сыграл только в четырех матчах, после чего получил травму плеча, из-за которой пропустил три месяца 0

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