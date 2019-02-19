Экс-форвард «Челси»: Матч с «МЮ» для Сарри стал последним в лондонском клубе

Бывший форвард «Челси»считает, что дни итальянского специалистав лондонском клубе сочтены.

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Накануне «синие» проиграли «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).

«Это последний матч Сарри в "Челси". На этом его работа в клубе завершится. Его точно уволят. Для такого решения есть множество причин — его слова, что он не может мотивировать игроков, неспособность подстраиваться и меняться. Думаю, Сарри отправят в отставку к утру. Зачем рисковать, давая ему руководить командой в матче с "Манчестер Сити"?» — приводит слова Саттона BBC.

Напомним, Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. На данный момент лондонская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

24 февраля «Челси» проведет с «Манчестер Сити» финальный матч Кубка английской лиги. 0