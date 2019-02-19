Ола: Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для «Лиона»

Президентподелился ожиданиями от предстоящего домашнего матча противв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли против "Манчестер Юнайтед" с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас», — цитирует президента «ткачей» Daily Express.

Матч «Лион» — «Барселона» состоится сегодня, 19 февраля во Франции. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Ответная игра пройдет на «Камп Ноу» 13 марта. 0