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    Ола: Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для «Лиона»

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    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Жан-Мишель Ола
    Жан-Мишель Ола
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    «Мы играли против "Манчестер Юнайтед" с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас», — цитирует президента «ткачей» Daily Express.

    Матч «Лион» — «Барселона» состоится сегодня, 19 февраля во Франции. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

    Ответная игра пройдет на «Камп Ноу» 13 марта. 0

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