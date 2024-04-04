Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 02:00 мск. Шелтон — Бергс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Предыдущие несколько месяцев прошли, возможно, не так, как Бен планировал, но при этом есть один важный момент — ему удалось остаться в топ-20.

В 2024-м американец только на двух турнира — в Брисбене и Майами — выиграл меньше двух матчей.

В новозеландском Окленде и Далласе Шелтон дошел до полуфинала, а в Акапулько — до четвертьфинала.

Также стоит отметить выход 16-й ракетки мира в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Дальше его не пустил Янник Синнер (6:7, 1:6).

Все прогнозы на теннис

В прошлом году Шелтон выиграл лишь четыре из 12-ти матчей на грунте. Правда, до 2023-го у него вообще не было опыта выступлений на этом покрытии.

Бергс

Зизу в первом раунде выиграл у американца Патрика Кипсона — 7:6, 6:3.

Для бельгийского теннисиста это была первая победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

В январе Бергс проиграл Стефаносу Циципасу в первом круге Открытого чемпионата Австралии, а в феврале уступил Андрею Рублеву на старте турнира в Роттердаме.

Лучшим результатом Зизу в 2024-м пока что остается выход в полуфинал «челленджера» в швейцарском Лугано.

Но в контексте предстоящей встречи также важно обратить внимание, что в прошлом сезоне Бергс выиграл 18 из 25-ти матчей на грунте. На этом покрытии его точно нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.44, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: на глине у Бена действительно могут возникнуть проблемы, все-таки это явно не то покрытие, на котором он способен продемонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, матч получится очень нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.