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    Сможет ли Шелтон обыграть 111-ю ракетку мира?

    Шелтон — Бергс. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Хьюстоне 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Бергс
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 02:00 мск. Шелтон — Бергс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шелтон

    Предыдущие несколько месяцев прошли, возможно, не так, как Бен планировал, но при этом есть один важный момент — ему удалось остаться в топ-20.

    В 2024-м американец только на двух турнира — в Брисбене и Майами — выиграл меньше двух матчей.

    В новозеландском Окленде и Далласе Шелтон дошел до полуфинала, а в Акапулько — до четвертьфинала.

    Также стоит отметить выход 16-й ракетки мира в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Дальше его не пустил Янник Синнер (6:7, 1:6).

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Шелтон выиграл лишь четыре из 12-ти матчей на грунте. Правда, до 2023-го у него вообще не было опыта выступлений на этом покрытии.

    Бергс

    Зизу в первом раунде выиграл у американца Патрика Кипсона — 7:6, 6:3.

    Для бельгийского теннисиста это была первая победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

    В январе Бергс проиграл Стефаносу Циципасу в первом круге Открытого чемпионата Австралии, а в феврале уступил Андрею Рублеву на старте турнира в Роттердаме.

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    Лучшим результатом Зизу в 2024-м пока что остается выход в полуфинал «челленджера» в швейцарском Лугано.

    Но в контексте предстоящей встречи также важно обратить внимание, что в прошлом сезоне Бергс выиграл 18 из 25-ти матчей на грунте. На этом покрытии его точно нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.44, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: на глине у Бена действительно могут возникнуть проблемы, все-таки это явно не то покрытие, на котором он способен продемонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, матч получится очень нервным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Шелтон — Бергс с коэффициентом 1.97. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон обыграть 111-ю ракетку мира?
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