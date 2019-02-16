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    «Реал Сосьедад» разгромил «Леганес»

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Леганес» со счетом 3:0.

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»
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    В составе победителей дубль оформил Микель Оярсабаль (50-я, 59-я минуты), еще раз отличился Виллиан Жозе (75).

    «Реал Сосьедад» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблиц, а «Леганес» расположился на 12-й строчке — 29 очков.

    Примера. 24-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Леганес» — 3:0 (0:0)
    Голы: Оярсабаль, 50 (1:0). Оярсабаль, 59 (2:0). Виллиан Жозе, 75 (3:0)«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78)«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-НесириПредупреждения: Льоренте, 21. Виллиан Жозе, 45. Сиовас, 45+1. Навас, 63. Бустинса, 89. Эрнандез, 90
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