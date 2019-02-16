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    Два клуба РПЛ претендуют на хавбека «Ромы»

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    Московские ЦСКА и «Локомотив» хотят арендовать у «Ромы» полузащитника Анте Чорича, сообщает Calciomercato News.

    Анте Чорич
    Анте Чорич
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    Как утверждает источник, римляне хотели отравить Чорича в аренду в один из клубов Серии А, но трансферное окно в Италии уже закрыто, а вот российские клубы могут подписывать игроков до 22 февраля.

    Шансы на переход Чорича в ЦСКА или «Локомотив» достаточно велики. И учитывая скорое завершение сезона, возможная аренда хорвата в Россию может составить полтора сезона.

    Напомним, римский клуб приобрел игрока за восемь миллионов евро у загребского «Динамо» весной 2018 года, заключив с ним контракт до июня 2023 года.

    Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 0

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