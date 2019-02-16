Два клуба РПЛ претендуют на хавбека «Ромы»

Московскиехотят арендовать уполузащитника, сообщает Calciomercato News.

Анте Чорич tportal.hr 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как утверждает источник, римляне хотели отравить Чорича в аренду в один из клубов Серии А, но трансферное окно в Италии уже закрыто, а вот российские клубы могут подписывать игроков до 22 февраля.

Шансы на переход Чорича в ЦСКА или «Локомотив» достаточно велики. И учитывая скорое завершение сезона, возможная аренда хорвата в Россию может составить полтора сезона.

Напомним, римский клуб приобрел игрока за восемь миллионов евро у загребского «Динамо» весной 2018 года, заключив с ним контракт до июня 2023 года.

Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 0