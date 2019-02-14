«Краснодар» — «Байер»: счет матча 0:0

на своем поле сыграл вничью против леверкузенского(0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/bayer04_es 1000 Фрибет для всех Забрать!

На исходе получаса игры Классон оказался в ударной позиции, но не успел пробить, так как пострадал от контакта с соперником. Падение в штрафной «Байера» могло привести к пенальти, но арбитр нарушения не увидел.

На 39-й минуте «Байер» исполнил угловой, подарив шанс для контратаки «Краснодару». Вандерсон, добежав до штрафной, грамотно выдержал паузу и передал сферу на набегавшего партнёра, но Ольссон подстроиться не успел и не попал в пустые ворота.

На 57-й минуте Бейли получил мяч недалеко от линии штрафной «Краснодара», обыграл Петрова и уверенно пробил, но голкипер сумел мяч забрать.

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На 67-й минуте опаснейший удар по воротам «Краснодара» нанёс Беллараби, и не успевал за снарядом Крицюк, но мяч пролетел в метре от штанги.

Спустя несколько минут Стоцкий очень красиво обыграл соперника и переправил сферу в штрафную «Байера». Удар Классона парировал Градецки, а на добивании оказался Ольссон, который в створ попасть не сумел.

На 88-й минуте гости сумели поразить ворота Крицюка после подачи с углового, но арбитр зафиксировал игру рукой у Аларио и мяч не засчитал.

До конца матча счет так и не был открыт. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.