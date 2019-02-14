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    «Краснодар» разошелся миром с «Байером»

    «Краснодар» — «Байер»: счет матча 0:0

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    ФК «Краснодар» на своем поле сыграл вничью против леверкузенского «Байера» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    На исходе получаса игры Классон оказался в ударной позиции, но не успел пробить, так как пострадал от контакта с соперником. Падение в штрафной «Байера» могло привести к пенальти, но арбитр нарушения не увидел.

    На 39-й минуте «Байер» исполнил угловой, подарив шанс для контратаки «Краснодару». Вандерсон, добежав до штрафной, грамотно выдержал паузу и передал сферу на набегавшего партнёра, но Ольссон подстроиться не успел и не попал в пустые ворота.

    На 57-й минуте Бейли получил мяч недалеко от линии штрафной «Краснодара», обыграл Петрова и уверенно пробил, но голкипер сумел мяч забрать.

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    На 67-й минуте опаснейший удар по воротам «Краснодара» нанёс Беллараби, и не успевал за снарядом Крицюк, но мяч пролетел в метре от штанги.

    Спустя несколько минут Стоцкий очень красиво обыграл соперника и переправил сферу в штрафную «Байера». Удар Классона парировал Градецки, а на добивании оказался Ольссон, который в створ попасть не сумел.

    На 88-й минуте гости сумели поразить ворота Крицюка после подачи с углового, но арбитр зафиксировал игру рукой у Аларио и мяч не засчитал.

    До конца матча счет так и не был открыт. Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
    «Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:0
    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Олссон (Сулейманов, 70), Перейра (Голубев, 80), Вандерсон Масиэл, Классон, Игнатьев«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер (Драгович, 83), Венделл, Хаверц, Арангис, Брандт, Беллараби, Фолланд, Бэйли (Аларио, 79)Предупреждения: Перейра, 74. Сулейманов, 79
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