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    Мбаппе: Неймар и Кавани очень важны, но мы тоже хороши

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    «Все отлично, следующий раунд стал ближе. Мы рады результату, но еще осталась вторая игра.

    Мы будем готовиться в течение следующих трех недель. В заключительные 20 минут матча мы явно подсели, так что нужно поработать над этим.

    Мы вышли с немного непривычной схемой, поэтому потребовалось время, чтобы адаптироваться. В полузащите было слишком много людей.

    Они побежали забивать в начале второго тайма, но в итоге именно нам удалось забить сначала один гол, а затем и второй.

    Тренер говорил мне, что я не смогу получать мяч так часто, как обычно. Он просил меня не опускаться слишком глубоко, так как я должен был искать пространство за спинами защитников.

    Это было немножко сложно, потому что я только привыкаю к такой новой роли. Но в итоге я забил гол, а мы выиграли 2:0.

    Я мог забить гол номер три, и тогда, думаю, все вопросы были бы сняты. Но теперь я постараюсь забить этот мяч во втором матче.

    Людям лучше прекращать сеять панику. Конечно, Неймар невероятно важен, да и Кавани наш ключевой игрок.

    Но в футбол играют на поле. Мы показали это сегодня. Не бойтесь: мы тоже хороши», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА. 0

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