Мбаппе: Неймар и Кавани очень важны, но мы тоже хороши

Нападающий «Пари Сен-Жермен»прокомментировал победу над(2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Все отлично, следующий раунд стал ближе. Мы рады результату, но еще осталась вторая игра.

Мы будем готовиться в течение следующих трех недель. В заключительные 20 минут матча мы явно подсели, так что нужно поработать над этим.

Мы вышли с немного непривычной схемой, поэтому потребовалось время, чтобы адаптироваться. В полузащите было слишком много людей.

Они побежали забивать в начале второго тайма, но в итоге именно нам удалось забить сначала один гол, а затем и второй.

Тренер говорил мне, что я не смогу получать мяч так часто, как обычно. Он просил меня не опускаться слишком глубоко, так как я должен был искать пространство за спинами защитников.

Это было немножко сложно, потому что я только привыкаю к такой новой роли. Но в итоге я забил гол, а мы выиграли 2:0.

Я мог забить гол номер три, и тогда, думаю, все вопросы были бы сняты. Но теперь я постараюсь забить этот мяч во втором матче.

Людям лучше прекращать сеять панику. Конечно, Неймар невероятно важен, да и Кавани наш ключевой игрок.

Но в футбол играют на поле. Мы показали это сегодня. Не бойтесь: мы тоже хороши», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА. 0