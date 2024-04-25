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    ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд

    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Тороп, Баровский, Набабкин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Мусаев, Давила.

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

    Запасные: Селихов, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Умяров, Рощин, Бонгонда.

    Календарь и таблица РПЛ

    Начало игры — в 20.30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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