ЦСКА — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Баровский, Набабкин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Мусаев, Давила.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.
Запасные: Селихов, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Умяров, Рощин, Бонгонда.
Начало игры — в 20.30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.