Еременко готов вернуться в сборную Финляндии

Главный тренерзаявил о том, что хавбекготов вернуться в команду после длительного перерыва.

Роман Еременко twitter.com/teamfinlandfi 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы виделись с ним в этом месяце. Он сказал, что готов вернуться в сборную. Роман понимает, что ему будет необходимо показать достаточно хорошую игру, поскольку он находится в том же положении, что и остальные футболисты.

Здорово, что Еременко вновь доступен для нас. Он даст команде дополнительные опции. Я смотрел его матчи. У него были проблемы с бедром, но сейчас все должно быть в порядке. Роману предстоит провести четыре матча, прежде чем мы будем делать выбор игроков. Мы должны посмотреть на него в действии и убедиться, что он находится в нужной физической форме», — цитирует Канерву YLE.

Напомним, Еременко из-за дисквалификации не выступал за сборную более двух лет. Всего на его счету 73 матча и 5 голов в футболке национальной команды. 0