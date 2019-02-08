«МЮ» продлил контракт с защитником

Защитникпродлил контракт с

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Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Новое соглашение Джонса рассчитано до 2023 года, при этом предусмотрена опция его продления еще на один сезон.

«Очень рад подписать новый контракт. "Манчестер Юнайтед" был большой частью моей жизни на протяжении последних восьми лет, я люблю все, что связано с этим клубом. Хотел бы поблагодарить Оле и весь тренерский штаб за постоянную поддержу и помощь», — сказал Джонс.

Напомним, 26-летний Джонс выступает за «МЮ» с 2011 года. Защитник провел за клуб 208 матчей, в которых забил 5 голов. 0