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    ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

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    Московский ЦСКА одержал победу над норвежским «Оддом» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в Испании.

    ЦСКА
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    На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек Арнор Сигурдссон.

    На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды в этой встрече.

    Добавим, что в следующем контрольном матче ЦСКА 7 февраля сыграет против «Согндала».

    Второй сбор ЦСКА завершится 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.

    Товарищеский матч
    ЦСКА (Россия) — «Одд» (Норвегия) — 3:0 (1:0)
    Голы: Дзагоев, 7 (1:0). Сигурдссон, 61 (2:0). Щенников, 75 (3:0)ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Сигурдссон (Чалов, 62), Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев, Влашич (Нисимура, 80), Эрнандес«Одд»: Хейгре, Рууд, Китолано, Бьертуфт (Семб Берге, 66), Хаген, Хофф, Самуэльсен (Нордквелле, 66), Бервен (Нйие, 66), Риса, Рашани, Хельмерсен (Леуритсен, 8)Предупреждения: Рууд, 57. Сигурдссон, 59
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