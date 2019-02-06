ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

Московскийодержал победу над норвежским(3:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в Испании.

На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек Арнор Сигурдссон.

На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды в этой встрече.

Добавим, что в следующем контрольном матче ЦСКА 7 февраля сыграет против «Согндала».

Второй сбор ЦСКА завершится 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.