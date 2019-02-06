ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Второй мяч в ворота норвежской команды отправил хавбек Арнор Сигурдссон.
На 75-й минуте защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол московской команды в этой встрече.
Добавим, что в следующем контрольном матче ЦСКА 7 февраля сыграет против «Согндала».
Второй сбор ЦСКА завершится 7 февраля. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании. Он пройдёт с 11 по 23 февраля.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Одд» (Норвегия) — 3:0 (1:0)
Голы: Дзагоев, 7 (1:0). Сигурдссон, 61 (2:0). Щенников, 75 (3:0)ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Сигурдссон (Чалов, 62), Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев, Влашич (Нисимура, 80), Эрнандес«Одд»: Хейгре, Рууд, Китолано, Бьертуфт (Семб Берге, 66), Хаген, Хофф, Самуэльсен (Нордквелле, 66), Бервен (Нйие, 66), Риса, Рашани, Хельмерсен (Леуритсен, 8)Предупреждения: Рууд, 57. Сигурдссон, 59