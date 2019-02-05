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    Кокорин написал открытое письмо с извинениями

    Футбол России Зенит Между тем Происшествия Скандалы
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором раскаялся в совершенных ошибках и заявил, что вынес из них урок за время нахождения в СИЗО.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    «Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

    Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша», — приводит текст письма Кокорина «Р-Спорт».

    Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Павел Мамаев находятся под стражей в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.

    Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля. 0

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