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    Полузащитник «Лечче» потерял сознание на первой минуте матча

    Футбол Италии Лечче
    Полузащитник «Лечче» Мануэл Скавоне потерял сознание на первой минуте матча 22-го тура Серии В против «Асколи».

    Мануэл Скавоне
    Мануэл Скавоне
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    В самом начале встречи Скавоне столкнулся головами с нападающим «Асколи» Джакомо Береттой, после чего потерял сознание.

    После оказания первой медицинской помощи игрока доставили в больницу, где он пришел в себя. На данный момент жизни Скавоне ничего не угрожает.

    «Жизни Мануэля Скавоне ничего не угрожает. Но он останется под наблюдением врачей на ближайшие сутки, потому что во время матча он потерял сознание, получив сотрясение мозга. Его состояние тщательно изучили, повреждений внутренних органов не выявлено», — сообщили в больнице, передает Corriere dello Sport.

    Прерванный матч решили не возобновлять. Дата переигровки будет назначена позже. 0

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