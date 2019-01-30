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    «Зенит» увеличил предложение по игроку «Боки Хуниорс»

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    «Зенит» сделал новое предложение «Боке Хуниорс» по колумбийскому полузащитнику Вилмару Барриосу, о чем сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

    Вилмар Барриос
    Вилмар Барриос
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    По данным источника, российский клуб увеличил предложение до 15 миллионов евро плюс 2 миллионов евро в качестве бонусов.

    При этом «Бока» хочет получить за хавбека € 16 млн плюс бонусы и перенаправить «Зениту» счет за оплату налогов.

    25-летний Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толимы». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах аргентинского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и получил три желтые карточки. 0

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