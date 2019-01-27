«Реал Сосьедад» и «Уэска» голов не забили

«Сосьедад» не реализовал свое преимущество
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Матч проходил под диктовку хозяев поля, но завершился без забитых мячей — 0:0.
Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал 27 очков и теперь занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Уэска» остается последней (12 пунктов).
Примера. 21-й тур
«Реал Сосьедад» — «Уэска» — 0:0
«Реал Сосьедад»: Рульи — Сальдуа, Навас, Льоренте, Тео — Ильярраменди, Субельдия — Ойарсабаль, Мерино (Сангальи, 88), Сандро Рамирес (Янузай, 60) — Виллиан Жозе (Хуанми, 85)«Уэска»: Сантамария — Эчейта, Пулидо, Инсуа — Мирамон, Эррера (Мусто, 66), Ривера, Гомес, Акапо — Гальего (Авила, 85), Кучо (Феррейро, 90)Предупреждения: Мирамон, Эррера