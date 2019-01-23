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    Оздоев: Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть

    Зенит Локомотив Кубок Матч Премьер
    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказал мнение о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче товарищеского турнира.

    Магомед Оздоев
    Магомед Оздоев
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    «Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки, то пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть.

    Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.

    Приятно, когда тренер национальной команды следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

    Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком». 0

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