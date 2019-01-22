Дзюба и Паредес не попали в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локо»

«Зенит» — «Локомотив»
«Зенит»
«Зенит»: Лунёв, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Мак, Кузяев, Заболотный
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Мевля, Скроботов, Жирков, Паредес, Оздоев, Ригони, Шатов, Мусаев, Дриусси, Дзюба
«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов — Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов.
Запасные: Сычев, Коченков, Идову, Михалик, Лапшов, Хеведес, Логинов, Баринов, Фернандеш, Куликов, Тарасов, Тугарев, Миронов, Эдер. 0