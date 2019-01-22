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    Дзюба и Паредес не попали в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локо»

    Кубок Матч Премьер Зенит Локомотив
    Определился стартовый состав «Зенита» на матч 1-го тура турнира «Кубок Матч Премьер» с «Локомотивом», который состоится сегодня, 22 января.

    «Зенит» — «Локомотив»
    «Зенит» — «Локомотив»
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    «Зенит»: Лунёв, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Мак, Кузяев, Заболотный

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Мевля, Скроботов, Жирков, Паредес, Оздоев, Ригони, Шатов, Мусаев, Дриусси, Дзюба

    «Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов — Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов.

    Запасные: Сычев, Коченков, Идову, Михалик, Лапшов, Хеведес, Логинов, Баринов, Фернандеш, Куликов, Тарасов, Тугарев, Миронов, Эдер. 0

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