Гильерме: Результат хороший, но это была тренировка

«У нас каждый день по две тренировки. Мы не можем взять и считать эту игру показателем того, что будет в сезоне. Это совсем другой матч.
Конечно, для нас результат хороший, это была отличная тренировка. Нам надо продолжать так играть, агрессивно.
Надеюсь, к концу сбора мы будем уже в форме. Главная задача на турнир — быть к его концу в нормальных физических кондициях.
Еще очень рано говорить, мы только неделю тренируемся после месяца отпуска. Понятно, что мы далеки от идеальной формы, но очень скоро мы исправимся», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс». 0