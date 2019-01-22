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    Гильерме: Результат хороший, но это была тренировка

    Локомотив Зенит Кубок Матч Премьер
    Вратарь «Локомотива» Гильерме назвал матч предсезонного турнира в Катаре с «Зенитом» (3:1) хорошей тренировкой.

    Гильерме
    Гильерме
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    «У нас каждый день по две тренировки. Мы не можем взять и считать эту игру показателем того, что будет в сезоне. Это совсем другой матч.

    Конечно, для нас результат хороший, это была отличная тренировка. Нам надо продолжать так играть, агрессивно.

    Надеюсь, к концу сбора мы будем уже в форме. Главная задача на турнир — быть к его концу в нормальных физических кондициях.

    Еще очень рано говорить, мы только неделю тренируемся после месяца отпуска. Понятно, что мы далеки от идеальной формы, но очень скоро мы исправимся», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс». 0

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