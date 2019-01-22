Гильерме: Результат хороший, но это была тренировка

Вратарь «Локомотива»назвал матч предсезонного турнира в Катаре с(3:1) хорошей тренировкой.

«У нас каждый день по две тренировки. Мы не можем взять и считать эту игру показателем того, что будет в сезоне. Это совсем другой матч.

Конечно, для нас результат хороший, это была отличная тренировка. Нам надо продолжать так играть, агрессивно.

Надеюсь, к концу сбора мы будем уже в форме. Главная задача на турнир — быть к его концу в нормальных физических кондициях.

Еще очень рано говорить, мы только неделю тренируемся после месяца отпуска. Понятно, что мы далеки от идеальной формы, но очень скоро мы исправимся», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс». 0