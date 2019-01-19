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    Лэмпард: «Дерби» заинтересован в Эшли Коуле

    Дерби Чемпионшип Футбол Англии Трансферы
    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб заинтересован в подписании экс-защитника сборной Англии Эшли Коула.

    Эшли Коул
    Эшли Коул
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    «Эшли мог бы помочь команде с точки зрения опыта и мастерства. Я постоянно с ним общаюсь. Он отличный парень. Мне известно, что он в форме и готов играть. На мой взгляд, Куол является лучшим левым защитником своего поколения.

    Его возраст имеет значение, но для меня это не проблема. Очевидно, что мы заинтересованы в его переходе, но пока еще ничего официально не решено», — цитирует Лэмпарда The Telegraph.

    38-летний Коул является свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси». 0

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