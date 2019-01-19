АПЛ. «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас», «Челси» в гостях у «Арсенала»

С 19 по 20 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура. Центральным событием станет встреча лондонских «Арсенала» и «Челси» на «Эмирейтс».

«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити» 4:3

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 4:3.

В составе хозяев поля хет-трик оформил Диогу Жота (4-я, 64-я и 93-я минуты), еще один гол на счету Райана Беннетта (12).

За гостей отличились Демарай Грей (47), Конор Коди (51) и Уэс Морган (87).

«Вулверхэмптон», набрав 32 очка, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» занимает девятое место — 31 очко.

В следующем туре «Вулверхэмптон» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Лестер» на выезде встретится с «Ливерпулем».

АПЛ. 23-й тур «Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3 (2:0) Голы: Жота, 4 (1:0). Беннетт, 12 (2:0). Грэй, 47 (2:1). Коади, 51 — в свои ворота (2:2). Жота, 64 (3:2). Морган, 87 (3:3). Жота, 90+3 (4:3)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Винагре (Доэрти, 73), Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 81), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Жота«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Рикарду Перейра, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Чилвелл, Менди, Ндиди, Барнс (Мэддисон, 73), Варди, ГрэйПредупреждения: Менди, 2. Беннетт, 44. Рикарду Перейра, 45+1. Жота, 45+2. Ндиди, 58. Хонни Кастро, 86

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кардифф Сити»

«Саутгемптон» — «Эвертон»

«Уотфорд» — «Бёрнли»

«Арсенал» — «Челси»

19 января, 20:30 мск

«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»

20 января, 16:30 мск

«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»

20 января, 19:00 мск