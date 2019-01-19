ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас», «Челси» в гостях у «Арсенала»

    Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Вулверхэмптон Кардифф Сити Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Уотфорд Фулхэм Хаддерсфилд Таун Челси Эвертон Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерНаследник Фергюсона. Сульшер провел идеальный месяц у руля «МЮ» Даниил МедведевAustralian Open. Медведев вышел на Джоковича, Зверев добыл уверенную победу, Серена Уильямс отдала лишь три гейма Роман ЕременкоПервый громкий трансфер зимы. Сбылась давняя мечта Карпина
  • 17:48
    • Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете Кубка мира в Рупольдинге
  • 16:07
    • Лэмпард: «Дерби» заинтересован в Эшли Коуле
  • 15:42
    • Агент: Переговоры «Зенита» по Акунье близки к завершению
  • 13:59
    • Форвард «Локомотива» может перейти в «Галатасарай»
  • 13:28
    • Представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
  • 13:15
    • «Енисей» расторг контракт с сербским защитником
  • 13:02
    • МОК не будет оспаривать решение по 27 оправданным россиянам
    Все новости спорта
    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    С 19 по 20 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура. Центральным событием станет встреча лондонских «Арсенала» и «Челси» на «Эмирейтс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити» 4:3

    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 4:3.

    В составе хозяев поля хет-трик оформил Диогу Жота (4-я, 64-я и 93-я минуты), еще один гол на счету Райана Беннетта (12).

    За гостей отличились Демарай Грей (47), Конор Коди (51) и Уэс Морган (87).

    «Вулверхэмптон», набрав 32 очка, поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» занимает девятое место — 31 очко.

    В следующем туре «Вулверхэмптон» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Лестер» на выезде встретится с «Ливерпулем».

    АПЛ. 23-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3 (2:0)
    Голы: Жота, 4 (1:0). Беннетт, 12 (2:0). Грэй, 47 (2:1). Коади, 51 — в свои ворота (2:2). Жота, 64 (3:2). Морган, 87 (3:3). Жота, 90+3 (4:3)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Винагре (Доэрти, 73), Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 81), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Жота«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Рикарду Перейра, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Чилвелл, Менди, Ндиди, Барнс (Мэддисон, 73), Варди, ГрэйПредупреждения: Менди, 2. Беннетт, 44. Рикарду Перейра, 45+1. Жота, 45+2. Ндиди, 58. Хонни Кастро, 86

    «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед»

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Кардифф Сити»

    «Саутгемптон» — «Эвертон»

    «Уотфорд» — «Бёрнли»

    «Арсенал» — «Челси»

    19 января, 20:30 мск

    «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»

    20 января, 16:30 мск

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»

    20 января, 19:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Неймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футбола
  • Вчера в 22:00
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леандро Паредес
  • Трансферный дайджест. 8-14 января
    • 20:27 14/01/2019     Гарри Кейн
  • «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
    • 18:55 16/01/2019     Фрагмент матча
  • 60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
    • 02:12 14/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футболаРассказываем об одной из самых противоречивых граней футбола Вчера в 22:000
  • 17:05
    • Большунов и Непряева выиграли серебряные медали на этапе Кубка мира в Эстонии
  • 16:23
    • Клопп: Не могу назвать возвращение Коутиньо вероятным
  • 14:26
    • Чешский специалист возглавил сборную Казахстана
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас», «Челси» в гостях у «Арсенала»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу 18:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «МЮ» побеждать?
  • 4.47
    •
  • 18:46
    • «Уфа» сыграла вничью с «Левски»
  • 18:35
    • Российские гандболисты обыграли Македонию в утешительном полуфинале ЧМ
  • 18:13
    • «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера»
    Хоккеисты «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Результативная передача Малкина, четвертое подряд поражение «Вашингтона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 января 09:040
  • 14:12
    • Бабиков стал третьим в спринте на Кубке IBU
  • 13:43
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 12:49
    • Клуб АПЛ заинтересован в услугах Дзюбы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие