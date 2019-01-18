Навас получил травму и пропустит матч с «Севильей»

Кейлор Навас
eurosport.com
Об этом сообщает AS.
У вратаря диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра. Голкипер точно не сможет принять участие в матче против «Севильи».
Ожидается, что он пропустит от двух до четырех недель.
Место в воротах «Реала» займет Тибо Куртуа, который недавно восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, ранее голкипер Кико Касилья перешел из «Реала» в «Лидс». Таким образом, из игроков основного состава в распоряжении Сантьяго Солари остался один Куртуа.
Матч «Реал» — «Севилья» состоится 19 января. 0