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    Навас получил травму и пропустит матч с «Севильей»

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    Голкипер «Реала» Кейлор Навас получил травму во время тренировки команды.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас
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    Об этом сообщает AS.

    У вратаря диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра. Голкипер точно не сможет принять участие в матче против «Севильи».

    Ожидается, что он пропустит от двух до четырех недель.

    Место в воротах «Реала» займет Тибо Куртуа, который недавно восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.

    Напомним, ранее голкипер Кико Касилья перешел из «Реала» в «Лидс». Таким образом, из игроков основного состава в распоряжении Сантьяго Солари остался один Куртуа.

    Матч «Реал» — «Севилья» состоится 19 января. 0

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