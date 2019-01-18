Московское «Динамо» обыграло «Погонь» в контрольном матче

Игроки «Динамо»
«Динамо» Москва
Динамовцы обыграли польскую «Погонь», одержав волевую победу со счетом 3:1.
В составе победителей дубль сделал нападающий Евгений Марков, еще один мяч на свой счет записал полузащитник Станислав Лацевич.
Товарищеский матч
«Динамо» М (Россия) — «Погонь» (Польша) — 3:1 (0:1)
Голы: Делев, 31 (0:1). Марков, 56 (1:1). Лацевич, 60 (2:1). Марков, 83 — с пенальти (3:1)«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Хольмен (Морозов, 46), Евгеньев (Шуньич, 46), Липовой (Лацевич, 46), Юсупов (Тетте, 46), Терехов (Кардозу, 46), Москвичев (Черных, 46), Грулев (Жоаузинью, 46), Соснин (Козлов, 46), Панченко (Марков, 46), Луценко (Школик, 46)