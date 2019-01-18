ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСлишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее
  • 18:00
    • «Луч» может прекратить существование
  • 18:10
    • Норвегия выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне — пятые
  • 17:44
    • Скелетонист Третьяков взял бронзу на ЧЕ в Австрии
  • 17:30
    • Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Рупольдинге
  • 16:01
    • «Зенит» близок к покупке защитника «Шахтера»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» обыграло «Погонь» в контрольном матче

    Динамо РПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
    Московское «Динамо» провело первый контрольный матч на турецком сборе.

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Динамовцы обыграли польскую «Погонь», одержав волевую победу со счетом 3:1.

    В составе победителей дубль сделал нападающий Евгений Марков, еще один мяч на свой счет записал полузащитник Станислав Лацевич.

    Товарищеский матч
    «Динамо» М (Россия) — «Погонь» (Польша) — 3:1 (0:1)
    Голы: Делев, 31 (0:1). Марков, 56 (1:1). Лацевич, 60 (2:1). Марков, 83 — с пенальти (3:1)«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Хольмен (Морозов, 46), Евгеньев (Шуньич, 46), Липовой (Лацевич, 46), Юсупов (Тетте, 46), Терехов (Кардозу, 46), Москвичев (Черных, 46), Грулев (Жоаузинью, 46), Соснин (Козлов, 46), Панченко (Марков, 46), Луценко (Школик, 46)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Слишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее
  • 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Хоффенхайм» — «Бавария»
  • 1.74
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли Слуцкий второй круг Эредивизии победой?
  • «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сколько голов ждать в поединке «Витесса» и «Эксельсиора»?
  • «Витесс» — «Эксельсиор». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать в Бундеслиге?
  • «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 01:590
  • 19:17
    • Московское «Динамо» обыграло «Погонь» в контрольном матче
  • 17:14
    • Чилич по-волевому обыграл Вердаско и вышел в 1/8 финала Australian Open
  • 13:49
    • Надаль — в четвертом круге Australian Open-2019
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом» Футбол Доминирование «Ювентуса» только усиливаетсяРеакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» прервет беспроигрышную серию «Хоффенхайма»
  • 4.63
    •
  • 15:45
    • «Лестер» продлил контракт с хавбеком
  • 15:31
    • Кербер разгромила Биррелл в третьем круге АО
  • 15:05
    • Экс-форвард «Зенита» покинул португальскую «Академику»
    Марсело Бьелса Футбол Объяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандалаАргентинский специалист при помощи своих агентов шпионил за соперниками Вчера в 16:150
  • 12:48
    • Хачанов вылетел с Australian Open
  • 12:33
    • Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии
  • 12:20
    • СМИ: DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие