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    Кононов: Не жалею, что возглавил «Спартак» по ходу сезона

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что не сожалеет о том, что возглавил команду по ходу сезона.

    Олег Кононов
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    «Не жалею о том, что возглавил "Спартак" по ходу сезона. Узнал, как готов тот или иной игрок, на сколько процентов. Узнал, как команда работала ранее. Мы сделали выводы с тренерским штабом.

    Сейчас у нас строится работа с игроками, которых мы знаем. Есть план, как вывести игроков на тот уровень, который поможет нам продолжить сезон в оптимальной готовности», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров. 0

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