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    Молло, Надсон, Чочиев, Башкиров покидают «Крылья», рассказал Шикунов

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    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о трансферной кампании самарского клуба.

    Александр Шикунов
    Александр Шикунов
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    «Сложностей с трансферами Ананидзе и Самедова нет. Все в порядке. Просто возникали технические вопросы.

    Из-за праздников мы не могли все оформить раньше. Юристы не работали. Но договорились по игрокам. Осталось подписать бумаги.

    С Джано уже все оформлено. Ему только нужно пройти у нас медобследование 12 января. Никаких вопросов.

    Прошел медосмотр со "Спартаком". Потом слетал домой, к семье. И еще у нас пройдет. Все нормально будет.

    Не пугает его травматизм. Мы даже не хотим об этом думать. Он играл у нас в "Ростове", никаких проблем не испытывал.

    Да про него многое пишут… При Миодраге Божовиче он все матчи отыграл, ни на что не жаловался. Кубок выиграли!

    Он вернулся в "Спартак" без травм. Так бывает. Где-то тебе просто не везет… В "Ростове" у него все было идеально.

    Самедов пошел на понижение зарплаты, конечно, сумму раскрывать не могу. У нас есть свой потолок, который мы не можем превысить.

    Александр с Божовичем долго работал. И мы с ним знакомы. Он еще при мне начинал играть в "Спартаке". У нас с ним нормальные отношения. Он мне сказал: "Юрич, с удовольствием приеду. Я вам помогу, а вы — мне" (смеется).

    К нам переходит нападающий из "Чертаново" Зиньковский. Шишкина арендовали у "Краснодара". Еще у нас будет воспитанник "Зенита" Максим Карпов. Он был в "Роторе". Центральный защитник полноценный трансфер.

    Кто уходит? Молло, Надсон, Чочиев, Башкиров покидают "Крылья". Ланин возвращается в "Краснодар" из аренды.

    Мы завершили свою кампанию. Закрыли все позиции, которые обозначил Божович. Мы же еще про Тимофеева не сказали. Шишкин может на двух позициях играть.

    Джано — "десятка". Карпов — высокий центральный защитник. Пусть бьется за место в составе. Создали конкуренцию в центре обороны», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс». 0

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