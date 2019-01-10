Молло и Надсон покинули «Крылья Советов»

Директор по развитиюсообщил, что самарский клуб расстанется с несколькими игроками в зимнее трансферное окно.

Йоан Молло ФК «Крылья Советов» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Полузащитник Йоан Молло и защитник Надсон уже покинули команду.

«Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остаётся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не дается. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что ранее «Крылья Советов» согласовали аренды полузащитников «Спартака» Джано Ананидзе и Артема Тимофеева, а также бывшего игрока красно-белых свободного агента Александра Самедова. Кроме того самарцы пополнились полузащитником «Чертаново» Антоном Зиньковским. 0