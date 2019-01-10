ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗинченкоПод блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу
  • 16:41
    • Ананидзе: Самедов продолжит карьеру в «Крыльях Советов»
  • 16:27
    • Ласицкене и Шубенков — легкоатлеты года в России
  • 16:14
    • «Адмирал» уверенно обыграл «Амур»
  • 15:41
    • «Крылья Советов» арендовали Джано Ананидзе
  • 15:13
    • Зинченко может вернуться в «Уфу»
    Все новости спорта

    Молло и Надсон покинули «Крылья Советов»

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что самарский клуб расстанется с несколькими игроками в зимнее трансферное окно.

    Йоан Молло
    Йоан Молло
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Полузащитник Йоан Молло и защитник Надсон уже покинули команду.

    «Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остаётся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не дается. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

    Напомним, что ранее «Крылья Советов» согласовали аренды полузащитников «Спартака» Джано Ананидзе и Артема Тимофеева, а также бывшего игрока красно-белых свободного агента Александра Самедова. Кроме того самарцы пополнились полузащитником «Чертаново» Антоном Зиньковским. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Локомотив»
  • Вчера в 21:32
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» во второй раз в сезоне обыграет «Кунь Лунь»
  • «Барыс» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • От «Салавата Юлаева» и «Динамо Рига» можно ждать результативный матч
  • «Салават Юлаев» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Локомотив» и Коновалов попробуют остановить результативную атаку СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эдер Милитао Футбол Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажуСможет ли бразильский защитник «Порту» усилить оборону топ-клуба АПЛ? Вчера в 17:010
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Эрнандесом
  • 10:38
    • УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей
  • 09:21
    • ЦСКА отправился на сбор в Испанию
    Гарри Кейн и Эден Азар Футбол Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»«Синим» не хватает качественного бомбардира Вчера в 13:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» одержит победу в Валенсии
  • 4.89
    •
  • 16:55
    • Молло и Надсон покинули «Крылья Советов»
  • 15:56
    • Кербер не смогла защитить титул в Сиднее
  • 15:25
    • Минское «Динамо» уволило главного тренера
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января Вчера в 09:510
  • 09:10
    • «Хьюстон» уступил «Милуоки», «Бостон» разгромил «Индиану»
  • 08:34
    • Рэмзи подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт
  • 08:08
    • Индийский нападающий обошел Месси по голам за сборную
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие