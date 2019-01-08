«Спартак» расторг контракт с полузащитником

Полузащитникрасторг контракт с московскимпо обоюдному согласию сторон.

«Да, я покинул "Спартак", мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но я не думаю, что поеду в Азию.

В целом я чувствую себя комфортно в России, и здесь несколько клубов хотели видеть меня у себя. Но на данном этапе я не могу раскрывать детали.

Думаю, в течение 10 дней моя будущее будет ясно. Предложения есть, важно выбрать лучший вариант для меня и моей семьи», — приводит слова Попова Topsport.bg.

Напомним, Попов выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год. В составе «красно-белых» он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

В нынешнем сезоне Попов принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. 0