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    «Спартак» расторг контракт с полузащитником

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    Полузащитник Ивелин Попов расторг контракт с московским «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов
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    «Да, я покинул "Спартак", мы расстались по взаимному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но я не думаю, что поеду в Азию.

    В целом я чувствую себя комфортно в России, и здесь несколько клубов хотели видеть меня у себя. Но на данном этапе я не могу раскрывать детали.

    Думаю, в течение 10 дней моя будущее будет ясно. Предложения есть, важно выбрать лучший вариант для меня и моей семьи», — приводит слова Попова Topsport.bg.

    Напомним, Попов выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год. В составе «красно-белых» он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

    В нынешнем сезоне Попов принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. 0

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