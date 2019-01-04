Мойес близок к назначению в «Сток Сити»

собирается уволитьс поста главного тренера за неудовлетворительные результаты, передает The Times.

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По информации издания, руководство клуба хочет назначить на пост наставника Дэвида Мойеса.

Последним местом работы шотландского специалиста был «Вест Хэм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

В настоящее время «Сток Сити», который в прошлом сезоне вылетел из английской Премьер-лиги, после 26 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Чемпионшипа 14-е место с 35 очками в активе.

Ранее Мойес работал также с «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном», «Реалом Сосьедад» и другими командами. 0