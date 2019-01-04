ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро«МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»
  • 15:27
    • Тульский «Арсенал» может усилиться защитником БАТЭ
  • 11:23
    • Кучеров назван второй звездой дня в НХЛ
  • 10:26
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене
  • 10:00
    • Шарапова не доиграла матч против Соболенко
  • 09:49
    • Трипл-дабл Хардена принес «Хьюстону» победу над «Голден Стэйт»
    Все новости спорта

    Мойес близок к назначению в «Сток Сити»

    Футбол Англии Чемпионшип Сток Сити
    «Сток Сити» собирается уволить Гари Роуэтта с поста главного тренера за неудовлетворительные результаты, передает The Times.

    Дэвид Мойес
    Дэвид Мойес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, руководство клуба хочет назначить на пост наставника Дэвида Мойеса.

    Последним местом работы шотландского специалиста был «Вест Хэм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

    В настоящее время «Сток Сити», который в прошлом сезоне вылетел из английской Премьер-лиги, после 26 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Чемпионшипа 14-е место с 35 очками в активе.

    Ранее Мойес работал также с «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном», «Реалом Сосьедад» и другими командами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • Вчера в 19:24
    •
  • Прогноз
  • «Транмер Роверс» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Салават Юлаева» есть шансы обыграть на выезде уставший «Ак Барс»
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Динамо Москва» и «Автомобилист» могут сыграть вничью в основное время
  • «Динамо Москва» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Витязь» и ЦСКА не забросят много шайб
  • «Витязь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Челси» забил меньше всех среди топ-6 АПЛ Футбол «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Саутгемптон» Вчера в 19:240
  • 08:17
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда»
  • 08:05
    • Паредес заявил о желании вернуться в «Боку Хуниорс»
  • 00:56
    • «Ливерпуль» уступил «МанСити», потерпев первое поражение в АПЛ
    «МЮ» ведет борьбу за топ-4 Футбол 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердцаРеакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 14:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли успешным старт в Кубке Англии для «Тоттенхэма»
  • 4.52
    •
  • 16:31
    • Мойес близок к назначению в «Сток Сити»
  • 16:14
    • «Барселона» согласовала переход защитника «Тулузы»
  • 15:57
    • Германия и Швейцария встретятся в финале Кубка Хопмана
    Фрагмент матча Хоккей Без лишних проблем. Россия разгромила Словакию на МЧМ-2019В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с США Вчера в 12:090
  • 15:44
    • Отец Фалькао умер во время игры в теннис
  • 15:13
    • Звонарева не смогла выйти в финал Шэньчжэня в парном разряде
  • 14:55
    • Российским клубам интересен защитник «Алавеса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие