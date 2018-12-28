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    «Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов

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    Спортивный директор «Боки Хуниорс» Николас Бурдиссо хотел пополнить состав аргентинской команды полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом, утверждает Calciomercato.com.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    По информации источника, аргентинский клуб уже связывалась с «сине-бело-голубыми» по поводу 24-летнего футболиста, но получил отказ. В «Зените» заявили, что рассматривают предложение не менее чем в 50 миллионов долларов, а в аренде питерский клуб не заинтересован.

    Кроме того, сообщается, что неделю назад «Зенит» отверг предложение неназванного клуба в размере 35 миллионов долларов.

    Также полузащитником интересуются «Милан» и ПСЖ.

    Напомним, футболист оказался в «Зените» летом 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы». Его контракт с петербургским клубом истекает в 2021 году. 0

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