«Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера

определился с новым главным тренером. Команду возглавил

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Альгуасилем подписан до конца текущего сезона с опцией продления до 2020 года.

«Иманоль отлично знает "Реал Сосьедад", у него много сил, он отождествляет себя с клубом, у него много амбиций. Желаем тебе всего наилучшего», — сказал президент клуба Йокин Аперрибэй.

Напомним, ранее с поста главного тренера команды был уволен Асьер Гаритано.

Отметим, что Альгуасиль уже возглавлял «Сосьедад» в концовке прошлого сезона.

После 17 туров «Реал Сосьедад» занимает в турнирной таблице Примеры 15-е место 0