«Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера

Иманоль Альгуасиль
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Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с Альгуасилем подписан до конца текущего сезона с опцией продления до 2020 года.
«Иманоль отлично знает "Реал Сосьедад", у него много сил, он отождествляет себя с клубом, у него много амбиций. Желаем тебе всего наилучшего», — сказал президент клуба Йокин Аперрибэй.
Напомним, ранее с поста главного тренера команды был уволен Асьер Гаритано.
Отметим, что Альгуасиль уже возглавлял «Сосьедад» в концовке прошлого сезона.
После 17 туров «Реал Сосьедад» занимает в турнирной таблице Примеры 15-е место 0