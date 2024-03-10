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    «Байер» — «Вольфсбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Вольфсбургом»

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    «Байер»
    В заключительном матче 25-го тура Бундеслиги лидер турнира «Байер» дома сыграет «Вольфсбургом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 21:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Байер»

    «Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 64 очка в 24-х матчах. На счету подопечных Хаби Алонсо по-прежнему нет поражений: 20 побед и 4 ничьи. «Байер» забил 61 гол и 16 раз пропустил в свои ворота. Отрыв от идущей второй «Баварии» на данный момент составляет 7 очков.

    Перед матчем с «Вольфсбургом» леверкузенцы отправились на выезд в Азербайджан, где вытащили ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (2:2). «Фармацевты» горели 0:2 к перерыву, но во втором тайме смогли забить дважды и сравнять счет.

    Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 35-ти матчей. В крайнем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо обыграли на выезде «Кёльн» (2:0).

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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 25 очков в 24-х матчах. На счету команды 6 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:39.

    Коллектив Нико Ковача не выигрывает в Бундеслиге на протяжении девяти матчей кряду. За этот отрезок «волки» 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

    В крайнем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» дома проиграл «Штутгарту» (2:3). Голами в составе «зелено-белых» отличились Мехле и Нмеча.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Байер» одержал выездную победу со счетом 2:1. Всего в 10-ти крайних встречах на счету леверкузенцев 4 победы, «Вольфсбург» оказался сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург» с коэффициентом 1.90.

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