«Реал Сосьедад» остался без главного тренера

Главный тренер «Реала Сосьедад»отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба

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49-летний испанец возглавлял команду с мая 2018 года. Новым главным тренером «Реала Сосьедад» стал Иманоль Альгуасиль, который выступал за клуб с 1990 по 1998 годы, а с мая тренировал вторую команду клуба.

Под руководством Альгуасиля «Реал Сосьедад» завершал минувший чемпионат, в котором финишировал на 12-м месте.

В 17 турах нынешнего сезона «Реал Сосьедад» одержал пять побед при четырех ничьих и восьми поражениях. С 19 очками команда занимает 15-е место.

В следующем матче в 18-м туре примеры 6 января команда сыграет в гостях с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». 0