Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о фаворитах Лиги чемпионов и возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в Испанию.

Неймар и Лионель Месси Bleacher Report 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Игры "ПСЖ" я практически не видел, потому что мы играли с ними в один день.

"Ювентус" — очень мощная команда. Так было и до прихода Роналду, но с ним клуб стал гораздо сильнее. Это серьезный претендент на победу в Лиге чемпионов этого сезона.

"Ман Сити" — очень яркая команда, в клубе собраны высококлассные игроки. "Бавария" снова показывает хороший футбол. Сложно выделить одну команду, поэтому Лига чемпионов так прекрасна

Есть ли вероятность возвращения Неймара в "Барселону"? Это очень сложно, но мы бы хотели, чтобы он вернулся. Однако мне очень трудно представить, что Неймар покинет Париж. "ПСЖ" не позволит Неймару уйти в другой клуб», — приводит слова Месси Marca. 0