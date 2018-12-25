Глушакову может грозить до десяти лет тюрьмы

Адвокат, который представляет интересы жены полузащитника, рассказал о том, какое наказание может ждать футболиста за вывод денег в особо крупном размере.

«У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы», — сказал Жорин «Спорт-Экспрессу».

«Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим», — добавил адвокат.

Напомним, ранее Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса Глушакова получил выписку из банка, согласно которой футболист вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей. 0