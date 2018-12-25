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    Глушакову может грозить до десяти лет тюрьмы

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    Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о том, какое наказание может ждать футболиста за вывод денег в особо крупном размере.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы», — сказал Жорин «Спорт-Экспрессу».

    «Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим», — добавил адвокат.

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