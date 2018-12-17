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    Жена Глушакова не настаивает на заключении футболиста под стражу

    Между тем Светская жизнь Скандалы Спартак Футбол России
    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, заявил, что его клиентка не настаивает на заключении Дениса Глушакова под стражу.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Ранее Дарья написала на хавбека заявление в полицию. Футболист «Спартака» был вызван для дачи показаний по делу об угрозах.

    «Все слышали эти угрозы, Дарья воспринимает их серьезно и понимает, что Денис может их реализовать. При этом никто ни в коем случае не настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму.

    Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться, есть ли в действиях Дениса состав преступления.

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    • Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю. Может, скажет, что пошутил. Может, предоставит другую информацию», — приводит слова Жорина RT. 0

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