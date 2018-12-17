Жена Глушакова не настаивает на заключении футболиста под стражу

Адвокат, представляющий интересы, заявил, что его клиентка не настаивает на заключениипод стражу.

Ранее Дарья написала на хавбека заявление в полицию. Футболист «Спартака» был вызван для дачи показаний по делу об угрозах.

«Все слышали эти угрозы, Дарья воспринимает их серьезно и понимает, что Денис может их реализовать. При этом никто ни в коем случае не настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму.

Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться, есть ли в действиях Дениса состав преступления.

Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю. Может, скажет, что пошутил. Может, предоставит другую информацию», — приводит слова Жорина RT. 0