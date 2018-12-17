Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

Полузащитник «Спартака»вызван на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash

Полузащитник приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись телефонных разговоров Глушакова, на которых он угрожает супруге убийством.

Сообщается, что в данный момент футболист беседует со следователем. От его показаний зависит, заведут ли на него уголовное дело.

Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, что Денис и Дарья судятся по поводу алиментов. У пары две дочери — Валерия и Александра. 0