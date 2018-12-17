ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЯма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасению
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 15:35
    • «Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»
  • 14:27
    • «Атлетико» сыграет с «Ювентусом», «Ливерпуль» с «Баварией»
  • 17:20
    • Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене
    Все новости спорта

    Глушакова допрашивают в полиции из-за угроз жене

    Спартак РПЛ Футбол России Скандалы Светская жизнь Между тем Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Полузащитник приехал в Управление внутренних дел по Западному административному округу и дает показания по делу об угрозах жизни жены Дарьи.

    Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись телефонных разговоров Глушакова, на которых он угрожает супруге убийством.

    Сообщается, что в данный момент футболист беседует со следователем. От его показаний зависит, заведут ли на него уголовное дело.

    Согласно уголовному кодексу РФ, за угрозу убийством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

    Напомним, что Денис и Дарья судятся по поводу алиментов. У пары две дочери — Валерия и Александра. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
  • 14/12/2018 в 00:28
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» остановит победную поступь «Автомобилиста»
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Авангард» должен обыграть дома «Йокерит»
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Вернется ли «Лацио» к победам?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андрей Свечников Хоккей НХЛ. Шайбы Кучерова и Свечникова, ассисты Голдобина и ВасилевскогоРезультаты матчей НХЛ 17 декабря 10:010
  • 10:56
    • Россия уступила США в финале Мирового кубка вызова
  • 10:44
    • Окриашвили покинул «Краснодар»
  • 08:59
    • Пятая подряд победа «Бруклина», «Вашингтон» разобрался с «Лейкерс»
    Россия — Финляндия Хоккей Историческая победа над финнами на футбольном стадионеРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Финляндией на Кубке Первого канала Вчера в 23:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. КХЛ и матч «Лацио» в Бергамо
  • 4.17
    •
  • 18:58
    • «Зенит» — явный фаворит пары с «Фенербахче», уверен Орлов
  • 18:47
    • Спортивный директор «Фенербахче»: В отличие от прошлого года, «Зенит» проводит хороший сезон
  • 18:40
    • Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья»
    «Манчестер Сити» — «Эвертон» Футбол АПЛ. «МанСити» одолел «Эвертон», «Ливерпуль» победил «МЮ»Подробности матчей 17 тура английской Премьер лиги Вчера в 22:540
  • 08:26
    • Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy
  • 08:10
    • «Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ
  • 18:27
    • Газинский: «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие