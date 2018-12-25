«Спартак» больше не рассчитывает на Еременко

Роман Еременко
«Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», руководство клуба уведомило полузащитника и его представителей о том, что не планирует продолжать с ним сотрудничество.
Окончательное решение о расставании с 31-летним Еременко было принято на недавнем совете директоров клуба. Отмечается, что оно связано с медицинским состоянием финна.
В текущем сезоне на счету Еременко — 4 матча в РПЛ.
Напомним, Еременко перешел в «Спартак» летом после двухлетней дисквалификации и подписал с клубом краткосрочный контракт до декабря. 0