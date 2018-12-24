ЦСКА не готов заплатить за Влашича больше, чем за Фернандеса

Генеральный директор ЦСКАоценил шансы сохранить полузащитника, права на которого принадлежат «Эвертону».

«Общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Звертону" за хорвата кругленькую сумму.

Но у нас защищенная аренда — зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича.

Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.

Не думаю, что мы готовы потратить больше, чем на наши рекордные трансферы. Имею в виду Марио Фернандеса и Витиньо (10 — 11 миллионов евро). И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, — сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить.

Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов — это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0