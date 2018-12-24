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    ЦСКА не готов заплатить за Влашича больше, чем за Фернандеса

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил шансы сохранить полузащитника Николу Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону».

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Звертону" за хорвата кругленькую сумму.

    Но у нас защищенная аренда — зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича.

    Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.

    Не думаю, что мы готовы потратить больше, чем на наши рекордные трансферы. Имею в виду Марио Фернандеса и Витиньо (10 — 11 миллионов евро). И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, — сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить.

    Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов — это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0

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