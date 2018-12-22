ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЖозе Моуринью: Что ждет бывшего наставника «МЮ» и «Реала»?
  • 00:27
    • Дортмундская «Боруссия» победила менхенгладбахскую
  • 22:59
    • Синицина и Кацалапов — чемпионы России в танцах на льду
  • 21:45
    • «Ак Барс» прервал победную серию «Трактора»
  • 21:15
    • Фигурист Ковтун в четвертый раз стал чемпионом России
  • 17:10
    • Загитова выиграла короткую программу ЧР, Медведева только 14-я
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» победила менхенгладбахскую

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Боруссия Д Календарь Бундеслиги
    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

    Дортмундская «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет на 42-й минуте. Марко Ройс рванул к штрафной соперника, выполнил передачу на Марио Гётце, а тот покатил снаряд на Джейдона Санчо: англичанин обыграл защитников и пробил.

    В компенсированное к первому тайму время счет сравнялся. При атаке гостей мяч попал в руку Кристофа Крамера, отскочил и оказался в ногах, после чего он и переправил сферу в ворота.

    А на 54-й минуте «гладбах» упустил рывок соперника. Марио Гётце получил снаряд от Хакими, который выполнил вторую в матче голевую передачу, позволив соотечественнику положить сферу в ворота.

    «Боруссия» Дортмунд возглавляет таблицу с 42 очками, а менхенгладбахский клуб с 33 очками идет на 2-м месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жозе Моуринью: Что ждет бывшего наставника «МЮ» и «Реала»?
  • Вчера в 20:47
    •
  • Прогноз
  • «Штутгарт» — «Шальке»
  • 1.70
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Колорадо» Варламова и Задорова обыграет «Чикаго» Анисимова
  • «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать серию без побед?
  • «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отойдет ли «Арсенал» от неудач?
  • «Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Калгари» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. 29 сейвов Бобровского, гол Свечникова и две передачи КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 декабря Вчера в 09:240
  • 16:58
    • Источник: Боккетти и еще три игрока покинут «Спартак» зимой
  • 16:27
    • Глушаков не хочет никуда уходить из «Спартака»
  • 23:53
    • Старых: Только ноль промахов может спасти, но пока что не меня
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА проиграл рижскому «Динамо», ЦСКА уступил в гостях в ФинляндииПодробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 20 декабря 20/12/2018 в 23:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты одержат победы
  • 3.80
    •
  • 23:41
    • Коляда: Поучилось не все, что планировал
  • 23:31
    • «Жирона» ушла от поражения в матче с «Хетафе»
  • 23:22
    • Синицина и Кацалапов: Это огромная честь — стать первой парой страны
    Маурисио Почеттино Футбол Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?Объясняем, как игрокам «шпор» удержать своего главного тренера от перехода в «МЮ» 20/12/2018 в 19:540
  • 22:54
    • Ковтун: В моей жизни был просто ад. Надеюсь, теперь все позади
  • 22:38
    • Ягудин: Плакал во время прокатов Загитовой и Медведевой
  • 22:25
    • 19 очков Боста помогли «Химкам» победить «Дарушшафаку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие