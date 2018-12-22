Дортмундская «Боруссия» победила менхенгладбахскую

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над менхенгладбахской(2:1) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 42-й минуте. Марко Ройс рванул к штрафной соперника, выполнил передачу на Марио Гётце, а тот покатил снаряд на Джейдона Санчо: англичанин обыграл защитников и пробил.

В компенсированное к первому тайму время счет сравнялся. При атаке гостей мяч попал в руку Кристофа Крамера, отскочил и оказался в ногах, после чего он и переправил сферу в ворота.

А на 54-й минуте «гладбах» упустил рывок соперника. Марио Гётце получил снаряд от Хакими, который выполнил вторую в матче голевую передачу, позволив соотечественнику положить сферу в ворота.

«Боруссия» Дортмунд возглавляет таблицу с 42 очками, а менхенгладбахский клуб с 33 очками идет на 2-м месте. 0