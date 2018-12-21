Хоффенхайм — Майнц. Анонс матча Бундеслиги (23.12.18)

Матч между командами Хоффенхайм и Майнц пройдет 23 декабря на стадионе Рейн Неккар Арена. Интересна эта игра, прежде всего, тем, что обе команды находятся примерно на равных позициях, а соответственно в равном положении.

В начале футбольного сезона 2018 года оба клуба находились на грани вылета. Доходило до того, что Майнц опускалась на 16 позицию и в любой момент могла вылететь из Бундеслиги. Но благодаря упорству и улучшению тактики игры этого удалось избежать.

В настоящее время матч Хоффенхайм находится на 7 строчке в турнирной таблице, а Майнц пока занимает 11 позицию. В любой момент ситуация может измениться, поскольку друг от друга команды отделяет всего одна победа. К сожалению, защита Майнц на сегодняшний день оставляет желать лучшего.

Из 16 сыгранных матчей команде удалось победить только в 6 играх. Причем речь идет о тех матчах, где соперниками были, объективно говоря, более слабые клубы (сейчас практически все они находятся ниже по турнирной таблице). Поскольку тактика у защиты до конца не выработана, вряд ли от Майнц можно ожидать чего-то особенного.

Соперники уже встречались в феврале этого года, поединок завершился со счетом 4:2 в пользу команды Хоффенхайм сообщает ВсеПроСпорт.

Хоффенхайм тоже в своем багаже имеет только 6 побед в сыгранных 16 матчах. Но их преимущество заключается в том, что 6 раз команде удалось вывести исход игры на ничью. В плане физического развития и тактики Хоффенхайм значительно лучше своего соперника. Но эту игру осложняет то, что Хоффенхайм за последнее время довольно сильно устала.

Все же игры с сильными клубами выматывают силы. Не исключено, что будут какие-то изменения в расстановке сил. Тренер Майнц не возлагает особых надежд на игроков, сидящих в защите, поэтому основному составу придется прилагать максимум усилий для победы. 0