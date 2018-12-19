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    «Боруссия» Д потерпела первое поражение в сезоне

    Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Фортуна Календарь Бундеслиги
    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала дортмундскую «Боруссию» и одержала сенсационную победу — 2:1.

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    На 22-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Фортуны» Доди Лукебакио. На 56-й минуте встречи преимущество дюссельдорфской команды укрепил немецкий хавбек Жан Циммер. В конце второго тайма единственный мяч «шмелей» на свой счет записал форвард Пако Алькасер.

    Таким образом, «Фортуна» нанесла дортмундцам первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

    Несмотря на поражение, «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 39 очков. «Фортуна» (15) покинула зону вылета во вторую Бундеслигу и поднялась на 15-е место в таблице.

    В параллельных матчах тура «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» на домашнем стадионе со счетом 2:0, а берлинская «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью — 2:2. 0

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