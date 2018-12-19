«Боруссия» Д потерпела первое поражение в сезоне

В матче 16-го тура немецкойпринималаи одержала сенсационную победу — 2:1.

Дортмундцы остались на первом месте в Бундеслиге twitter.com/bvb 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 22-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Фортуны» Доди Лукебакио. На 56-й минуте встречи преимущество дюссельдорфской команды укрепил немецкий хавбек Жан Циммер. В конце второго тайма единственный мяч «шмелей» на свой счет записал форвард Пако Алькасер.

Таким образом, «Фортуна» нанесла дортмундцам первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Несмотря на поражение, «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 39 очков. «Фортуна» (15) покинула зону вылета во вторую Бундеслигу и поднялась на 15-е место в таблице.

В параллельных матчах тура «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» на домашнем стадионе со счетом 2:0, а берлинская «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью — 2:2. 0