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    Семак: «Фенербахче» был в списке не самых желаемых соперников

    Зенит Футбол России Фенербахче
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, который определили в соперники питерцам турецкий «Фенрбахче».

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи.

    Я думаю, "Фенербахче" все-таки был в списке не самых желаемых соперников. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось.

    Думаю, что да, конечно, свяжемся с Луческу, поговорим. Всегда рад слышать Мирчу, мы большим удовольствием общаемся, когда выпадает такая возможность», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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