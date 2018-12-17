Семак: «Фенербахче» был в списке не самых желаемых соперников

Главный тренер «Зенита»высказал мнение об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, который определили в соперники питерцам турецкий «Фенрбахче».

«Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи.

Я думаю, "Фенербахче" все-таки был в списке не самых желаемых соперников. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось.

Думаю, что да, конечно, свяжемся с Луческу, поговорим. Всегда рад слышать Мирчу, мы большим удовольствием общаемся, когда выпадает такая возможность», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0