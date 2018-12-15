Рианчо не связывает Глушакова с будущим «Спартака»

Бывший тренер «Спартака»высказался по поводу проблем капитана московской команды

«Сила "Спартака" не в Глушакове, Зе Луише или Луисе Адриано. Сила "Спартака" в команде. Глушаков — важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В "Спартаке" вообще нет незаменимых футболистов — и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.

Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав. Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее "Спартака" не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.

У Глушакова сейчас очень сложный период в семье, что, разумеется, влияет на его игру. Уверен, он все держит в себе, и только ему известно, что происходит в его голове, потому что я никогда не видел Дениса без улыбки на лице.

Он веселый человек, всегда улыбался и тепло приветствовал меня. У него есть свои особенности — как и у всех, — но между нами было взаимное уважение», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс». 0