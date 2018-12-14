СМИ: Аршавин будет работать в «Зените»

Экс-нападающийможет вернуться ви занять в клубе административную должность.

Об этом стало известно 78.ru.

Пока неизвестно, чем конкретно будет заниматься Аршавин, но отмечается, что для него создадут специальный проект, которого до этого в клубе не было. Скорее всего, он будет связан с работой с молодежью.

О назначении Аршавина может быть объявлено 16 декабря в ходе выпускного футболистов 2001 года рождения и посвящения в зенитовцы игроков 2009 года рождения. Аршавин будет присутствовать на этом мероприятии вместе с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко.

Напомним, Аршавин играл за «Зенит» с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В этом году футболист завершил игровую карьеру после окончания контракта с «Кайратом». 0