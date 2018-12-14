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    СМИ: Аршавин будет работать в «Зените»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин может вернуться в «Зенит» и занять в клубе административную должность.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    Об этом стало известно 78.ru.

    Пока неизвестно, чем конкретно будет заниматься Аршавин, но отмечается, что для него создадут специальный проект, которого до этого в клубе не было. Скорее всего, он будет связан с работой с молодежью.

    О назначении Аршавина может быть объявлено 16 декабря в ходе выпускного футболистов 2001 года рождения и посвящения в зенитовцы игроков 2009 года рождения. Аршавин будет присутствовать на этом мероприятии вместе с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко.

    Напомним, Аршавин играл за «Зенит» с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В этом году футболист завершил игровую карьеру после окончания контракта с «Кайратом». 0

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